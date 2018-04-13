13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Башкортостан рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере лесного хозяйства. Об этом шла речь во время встречи министра лесного хозяйства Беларуси Виталия Дрожжи с министром лесного хозяйства Башкортостана Маратом Шарафутдиновым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза Беларуси.

Руководители лесных ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись опытом ведения лесного хозяйства, а также рассмотрели возможности взаимодействия в сфере образования.

Марат Шарафутдинов также провел переговоры с первым заместителем министра лесного хозяйства Александром Куликом. Рассмотрены вопросы использования лесозаготовительной техники, мероприятия по профилактике лесных пожаров, использование современных технологий при выращивании посадочного материала.

Министр лесного хозяйства Башкортостана посетил несколько организаций Минлесхоза Беларуси. В частности, Марат Шарафутдинов побывал в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре и Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. Руководителю лесной отрасли Башкортостана презентованы производственные, научные и образовательные возможности двух центров.-0-