27 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Чехия обсудили расширение взаимодействия между производителями товаров и услуг двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Данные вопросы рассматривались в Минске 27 февраля на консультациях между министерствами иностранных дел двух стран по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чешскую - младший заместитель министра иностранных дел, директор департамента экономической политики МИД Марек Свобода.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере. По итогам намечены конкретные шаги по развитию взаимной торговли товарами и услугами.-0-

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