11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Дания заинтересованы расширять торгово-экономическое сотрудничество. Это было отмечено во время состоявшегося сегодня в Минске очередного раунда консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, датскую - заместитель государственного секретаря МИД Карстен Гронбех-Йенсен.
Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, взаимодействие по линии Беларусь - ЕС и в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по отдельным региональным вопросам. "Участники мероприятия констатировали взаимный интерес к дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - рассказали в ведомстве.
В эти же дни в белорусской столице прошли белорусско-латвийские межмидовские консультации по международно-правовым вопросам. Беларусь на них представил начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица, латвийскую - директор правового департамента МИД Санита Пекале.
Стороны актуализировали перечни двусторонних международных договоров, действующих в отношениях между двумя странами, обменялись информацией о практике их реализации и подготовке проектов новых документов.
На консультациях также были обсуждены иные международно-правовые вопросы, в том числе сотрудничество в международных организациях.-0-
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