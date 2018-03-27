Беларусь и ЕБРР подписали кредитное соглашение по реконструкции участка автомобильной дороги Р-80

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение по реконструкции участка автомобильной дороги Р-80, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"В соответствии с указом от 27 марта 2018 года №116 "О привлечении займа Европейского банка реконструкции и развития" в Лондоне 27 марта первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко подписано кредитное соглашение по проекту реконструкции "Автомобильная дорога Р-80 Слобода-Паперня, км 0,000 - км 14,770" между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития", - отметили в пресс-службе.

Привлечение данного займа позволит выполнить реконструкцию участка автодороги Р-80 по параметрам I категории, которая является завершающим этапом строительства второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска.-0-