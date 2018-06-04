Беларусь и Египет обсуждают создание совместного делового совета

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы создания совместного белорусско-египетского делового совета обсуждены на встрече посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с министром торговли и промышленности этой страны Тариком Кабилем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонней торгово-экономической повестки дня, реализация совместных проектов в промышленности, науке, образовании.
Особое внимание стороны уделили подготовке запланированного на осень пятого заседания совместной торговой комиссии и перспективам создания белорусско-египетского делового совета.
Собеседники также рассмотрели вопросы подготовки соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.-0-
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