Беларусь и Египет обсуждают создание совместного делового совета

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы создания совместного белорусско-египетского делового совета обсуждены на встрече посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с министром торговли и промышленности этой страны Тариком Кабилем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонней торгово-экономической повестки дня, реализация совместных проектов в промышленности, науке, образовании.

Особое внимание стороны уделили подготовке запланированного на осень пятого заседания совместной торговой комиссии и перспективам создания белорусско-египетского делового совета.

Собеседники также рассмотрели вопросы подготовки соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.-0-