Беларусь и Египет планируют по итогам года преодолеть товарооборот в $100 млн

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет планируют в текущем году преодолеть отметку двустороннего товарооборота в $100 млн. Об этом заявил посол Беларуси в Египте Сергей Рачков в интервью Daily News Egypt, сообщает БЕЛТА.
"В 2017 году по итогам визита Президента Республики Беларусь в Египет двусторонний товарооборот вырос на 68,5% по сравнению с 2016-м и составил $97,5 млн. По итогам января-июля текущего года товарооборот сложился в объеме $73 млн, что на 49,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы надеемся по итогам 2018 года преодолеть отметку в $100 млн", - сказал Сергей Рачков.
Посол отметил, что Беларусь экспортирует в Египет тракторы, грузовики, шины, металлоизделия, оптическую продукцию, насосы, рентгеновское оборудование, продукцию нефтехимии, деревообработки. Основными статьями импорта из Египта являются цитрусовые плоды, свежие, замороженные и консервированные овощи и фрукты, растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике, лекарственные средства, чай, кофе, верхняя одежда и текстиль. "Отмечаем появление в структуре египетского экспорта в Беларусь таких промышленных товаров, как бытовые электронагревательные приборы, электроплиты, осветительное оборудование, пластмассовые изделия, краски и лаки, мебель", - добавил Сергей Рачков.-0-
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