Беларусь и Финляндия обменялись опытом таможенного администрирования

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные аспекты таможенного администрирования обсуждали сегодня на встрече в Финляндии председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и генеральный директор Таможни Финляндии Антти Хартикайнен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Главы таможенных ведомств обсудили практические аспекты работы мобильных групп, взаимодействие их с другими контролирующими службами, порядок проведения таможенными органами функций паспортного контроля и другие вопросы.

Антти Хартикайнен и Юрий Сенько. Фото ГТК РБ

Юрий Сенько и Антти Хартикайнен подписали план двустороннего сотрудничества между Государственным институтом повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Беларуси и Таможенной школой Финляндии в области подготовки кадров на 2018-2022 годы.

В ходе визита белорусской делегации запланировано посещение северной границы Финляндии для ознакомления с моделью таможенного администрирования в пунктах пропуска, расположенных на внутренней и внешней границе Европейского союза.-0-