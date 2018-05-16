Беларусь и Финляндия планируют реализовать инвестпроекты с выходом на рынок ЕАЭС

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия планируют реализовать инвестиционные проекты с выходом на рынок Евразийского экономического союза. Взаимная заинтересованность в этом была подчеркнута во время рабочего визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Хельсинки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Олег Кравченко провел переговоры с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии Анной Марьяной Сипиляйнен. Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-финляндских отношений, взаимодействие Беларуси с ЕС, в том числе по линии "Восточного партнерства", а также сотрудничество в международных организациях.
Во время визита заместитель министра иностранных дел принял участие в белорусско-финляндских межмидовских консультациях. Финляндскую делегацию на переговорах возглавила генеральный директор департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Маймё Хенриксон.
Дипломаты рассмотрели вопросы двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической, природоохранной, гуманитарной и других сферах. Подчеркнута взаимная заинтересованность в расширении торговых контактов, реализации совместных экономических и инвестиционных проектов, в том числе с выходом на рынок Евразийского экономического союза.
На встрече Олега Кравченко с председателем комиссии по международным делам парламента Финляндии Матти Ванханеном и председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Финляндии Вилле Рюдманом обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений с акцентом на развитии межпарламентского сотрудничества.
Белорусский дипломат также выступил с лекцией в Александровском институте Университета Хельсинки о внешней политике Беларуси и роли страны в регионе, ответил на многочисленные вопросы парламентариев, сотрудников МИД Финляндии, преподавателей и студентов, представителей экспертного сообщества, СМИ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3704 BYN
|2.361 BYN
|2.37 BYN
|USD
|2.0031 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN