Беларусь и Франция обсудили подготовку заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко на встрече с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Флоранс Манжан рассмотрели вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.
Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений. Стороны обсудили подходы к проведению осенью 2018 года третьего заседания белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и заседаний белорусско-французских рабочих групп по туризму и защите окружающей среды.
Также речь шла о развитии контактов между представителями внешнеполитических ведомств, министерств образования обеих стран, культурных мероприятиях, организуемых посольством Беларуси во Франции в мае-июле этого года.-0-
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