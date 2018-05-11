Беларусь и Франция обсудили подготовку заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству

Посольстве Беларуси во Франции. Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко на встрече с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Флоранс Манжан рассмотрели вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений. Стороны обсудили подходы к проведению осенью 2018 года третьего заседания белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и заседаний белорусско-французских рабочих групп по туризму и защите окружающей среды.

Также речь шла о развитии контактов между представителями внешнеполитических ведомств, министерств образования обеих стран, культурных мероприятиях, организуемых посольством Беларуси во Франции в мае-июле этого года.-0-