Беларусь и ФРГ планируют развивать сотрудничество в сфере устойчивого развития

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ФРГ планируют развивать двустороннее сотрудничество в сфере устойчивого развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич встретился с начальником управления сотрудничества со странами Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Юргеном Кайнхорстом и послом ФРГ в Беларуси Петером Деттмаром.

Во время встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере устойчивого развития, в том числе развития зеленой экономики, обозначены приоритетные направления. Юрген Кайнхорст проинформировал о перспективных для Беларуси проектах, а также выразил большой интерес к сотрудничеству непосредственно с Минэкономики.

Участники встречи договорись о возможном дальнейшем сотрудничестве Министерства экономики Беларуси с ФРГ и Европейским союзом в ходе встреч национальных и международных координаторов и экспертов по достижению Целей устойчивого развития.-0-