Беларусь и Германия обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Германией обсуждались 2 мая на встрече первого заместителя министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого с членом комитета по экономике и энергетике Бундестага Германии Марком Хауптманном. Такая информация размещена на сайте Минэкономики, сообщает БЕЛТА.
"Участники встречи обсудили актуальное состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также возможности для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Германией. Предметом обсуждения стали ход реализации инвестиционных проектов и потенциальные сферы двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.-0-
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