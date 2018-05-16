Беларусь и Гонконг обсудили развитие сотрудничества в торгово-финансовой сфере

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Гонконг обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-финансовой сфере, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков.

Председатель ассоциации Александр Кучинский 15 мая встретился с руководителем представительства Государственного агентства по привлечению прямых иностранных инвестиций при правительстве Гонконга "Инвест Гонконг" в России, странах СНГ и Балтии, руководителем представительства Совета по развитию торговли Гонконга в СНГ Леонидом Орловым. На встрече обсуждались вопросы развития белорусско-китайского инвестиционного сотрудничества, возможности участия белорусских банков в саммите Belt and Road Summit, который состоится в Гонконге 28 июня, и в ряде других мероприятий, а также использования специального административного района Китая в качестве торговой платформы для отечественных производителей. Особое внимание во время переговоров уделялось интенсификации двусторонних связей и обмену опытом в сфере развития платежных и финтех-услуг, электронной коммерции, инновационных сервисов на базе мобильных устройств.

"Это уже второй визит представителей Гонконга в нынешнем году, организованный по проекту экономического пояса Шелкового пути, реализуемому правительством КНР, - отметил Александр Кучинский. - Уверены, что участие в нем белорусских банков будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в нашу страну и в целом развитию экономического сотрудничества Беларуси и Китая в торгово-финансовой сфере".

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.

Государственное агентство по привлечению прямых иностранных инвестиций при правительстве Гонконга "Инвест Гонконг" - официальный орган правительства специального административного района Гонконг, созданный в 2000 году для привлечения и содействия прямым иностранным инвестициям, оказания помощи в создании и развитии бизнеса.-0-