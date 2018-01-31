31 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь и Грузия намерены достичь к 2020 году товарооборота в $200 млн. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый на заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние несколько лет белорусско-грузинские отношения приобрели устойчивый характер, динамично развиваются. У нас никогда не было конфликтов между народами, правительствами, мы всегда находили возможность работать друг с другом. Главами государств поставлена задача в достаточно короткий период - хотя бы к 2020 году - выйти на товарооборот как минимум $200 млн", - отметил Михаил Русый.

По его словам, Беларуси и Грузии за последние несколько лет удалось активизировать развитие двусторонних отношений, в том числе в экономическом плане. Михаил Русый поблагодарил грузинских коллег за то, что стороны всегда находили возможность оперативно решать возникающие проблемные моменты. "Работа в 2016 году, когда темп роста товарооборота превысил 60%, результат 2017-го позволяют говорить о том, что этот год мы закончим с результатом $126-127 млн, т.е. еще год хорошо поработать - и надо выходить на поставленные задачи (достижение товарооборота в $200 млн. - Прим. БЕЛТА). Точки соприкосновения есть", - подчеркнул вице-премьер.

Михаил Русый также приветствовал прозвучавшее предложение создать рабочие подгруппы по различным направлениям для повышения эффективности взаимодействия.-0-