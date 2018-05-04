Беларусь и Грузия планируют создать СП по переработке мяса птицы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия планируют создать совместное предприятие по переработке мяса птицы на территории Грузии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц по итогам переговоров с грузинской делегацией во главе с министром охраны природы и сельского хозяйства Леваном Давиташвили, которые состоялись сегодня в Минсельхозпроде, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с поручением Президента Беларуси, данном при посещении Грузии, нам необходимо углубить взаимодействие отраслей агропромышленного комплекса двух стран, увеличить присутствие продукции сельского хозяйства Грузии на продовольственных рынках Беларуси и нарастить поставки из нашей страны той продукции, в которой нуждается Грузия. В Беларусь приехала грузинская делегация, чтобы организовать взаимодействие по тем ключевым позициям, направлениям, которые интересны сегодня обеим странам, в частности, по переработке мяса птицы на территории Грузии. Мы предполагаем, что будет создано совместное предприятие, на котором мясо птицы будет перерабатываться по белорусским технологиям, с сопровождением белорусских специалистов и обучением грузинских, чтобы поставить на рынок Грузии и других сопредельных государств общий продукт, который будет пользоваться популярностью у потребителя", - сказал Леонид Заяц.

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