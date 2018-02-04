4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия прорабатывают альтернативные маршруты для поставок продукции. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, передает БЕЛТА.

"Основной транспортный коридор, по которому сегодня доставляются продукты как из Беларуси в Грузию, так и из Грузии в Беларусь - это Военно-грузинская дорога, перевал через Кавказский хребет. К сожалению, погодные условия, особенно в зимний период, таковы, что постоянно происходит сход лавин, и автомобили вынуждены простаивать. Первая задача, которую мы сегодня ставим - это поиск альтернативных вариантов доставки продукции, особенно скоропортящихся продуктов питания. Один из вариантов - по железной дороге до Одессы, а затем до порта Поти или порта Батуми. Транспортным комиссиям Грузии и Беларуси с подключением Украины необходимо решать вопрос по тарифам", - сказал Михаил Мятликов.

Он отметил, что количество белорусских товаров на грузинском рынке растет. "За последний год мы нарастили количество товарных позиций. В Грузии представлена белорусская косметика, бытовая химия. Сегодня каждый пятый пакет молока, выпускаемого в Грузии, производится из сухого обезжиренного белорусского молока. "Белсолод" поставляет большое количество солода для производства пива в Грузии", - добавил посол.

Он также пояснил, что для создания торгового дома Беларуси в Грузии нужно наработать определенные объемы поставок. "Темпы неплохие, наша продукция завоевывает места на полках грузинских торговых сетей, но необходимо нарастить определенные объемы, чтобы открыть оптово-логистический центр. Нужна и соответствующая реклама", - подчеркнул Михаил Мятликов. По его словам, проведение Дней культуры Беларуси в Грузии также поспособствовало росту интереса к белорусским товарам.

Посол рассказал и о создании в Грузии совместных производств. По его словам, точка безубыточности для проекта по сборке лифтов "Могилевлифтмаш" в Грузии - 300 лифтов в год. "Чтобы получить сертификат "Сделано в Грузии", нужно выполнить ряд критериев. В первую очередь, уровень локализации должен составлять не менее 50%", - добавил он.

Планируется развивать и проект по сборке белорусских тракторов в Грузии. "Белорусские тракторы пользуются популярностью у грузинских фермеров. Сейчас мы ищем производственные компании в Грузии, где можно производить определенные элементы для обеспечения необходимого уровня локализации, чтобы получить сертификат "Сделано в Грузии", - рассказал Михаил Мятликов.-0-