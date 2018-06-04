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Беларусь и Индия рассчитывают нарастить товарооборот до $1 млрд в 2020 году

Экономика 04.06.2018 | 13:23
Сангита Бахадур перед началом форума
Сангита Бахадур перед началом форума

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия рассчитывают нарастить товарооборот до $1 млрд в 2020 году, сообщила сегодня журналистам посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур перед началом белорусско-индийского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие мероприятия, как сегодняшний форум, способствуют увеличению взаимного товарооборота между нашими странами. Во время визита Президента Беларуси в Индию в прошлом году было объявлено, что странам нужно стремиться к достижению уровня товарооборота в $1 млрд. Пока эта сумма чуть более $400 млн, но все делается для того, чтобы достичь этого если не в этом году, то в течение 2019-2020 годов", - отметила посол.

Как рассказал управляющий директор компании Bajaj Industries Ltd Панкадж Баджадж, возглавляющий индийскую делегацию, основные торговые позиции сейчас - это экспорт белорусских калийных удобрений, а со стороны Индии - поставки в Беларусь медицинского оборудования и медикаментов. "Но такие вопросы, как авиасообщение и визовый вопрос, следует дополнительно развивать, чтобы достичь имеющегося потенциала и увеличить товарооборот в 2, а то и в 3 раза", - подчеркнул он.

Глава индийской делегации также прокомментировал планы по сотрудничеству индийского бизнеса с Беларусью в особой экономической зоне "Бремино-Орша". "Важно, что такая инициатива позволит создать хаб, из которого можно будет доставлять продукцию в страны Балтии, Россию, Украину. Это очень важная инициатива и одна из основных тем, которые обсуждаются на форуме", - сказал он. Индийская делегация во время своего визита планирует посетить Оршу.

Панкадж Баджадж также обратил внимание, что белорусские компании смогут участвовать в программе Make in India. "Это амбициозный проект, и Беларуси есть чему поучить Индию. Есть сферы, где ваша страна традиционно сильна - это, к примеру, производство сельхозоборудования, льноволокна. Индийские компании смогут перенимать опыт у Беларуси", - констатировал он.

Директор ООО "Бремино групп" Василий Дементей рассказал подробнее о строительстве мультимодального промышленно-логистического комплекса в поселке Болбасово, где планируется создать особую экономическую зону "Бремино-Орша". "Первые шаги в Индию мы сделали в сентябре прошлого года. Сегодняшний приезд индийского бизнеса - это результаты той работы, которая была сделана после визита главы государства, мы уже более предметно сможем рассказать им о нашем проекте, кроме того, завтра свозим их в Оршу", - пояснил он.

По словам Василия Дементея, до конца лета должен быть подписан указ о создании особой экономической зоны "Бремино-Орша", которая станет второй такой зоной после парка "Великий камень". "Сегодня у нас там активно идет строительство первой очереди проекта: к концу года запустим автомобильный терминал и создадим все необходимые условия для работы таможенных, пограничных, фитосанитарных и ветеринарных служб. Железнодорожный терминал тоже спроектирован", - сообщил он.

Директор "Бремино групп" рассказал, что до конца года планируется вложить в проект более Br40 млн. "Поэтапно где-то на Br360 млн мы должны выйти, но уже видим, что там могут быть дополнительные производства, в том числе и с индийскими партнерами. Будем сегодня их обсуждать", - резюмировал он.

В Белорусской торгово-промышленной палате 4 июня проходит белорусско-индийский бизнес-форум. Мероприятие проводится БелТПП совместно с Конфедерацией индийской промышленности. В мероприятии принимают участие представители более 50 белорусских предприятий и 15 индийских компаний - членов конфедерации.

В ходе бизнес-форума рассматриваются перспективные направления белорусско-индийского торгово-экономического взаимодействия, проходят переговоры между деловыми кругами двух стран о возможностях сотрудничества в сферах химической промышленности, строительства, производства технологического оборудования, применения информационных технологий в области финансов, производства тракторов, автомобильной техники, удобрений, энергетики, образования и IT, металлургии.-0-

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Теги
Беларусь, Индия, товарооборот, форумы
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