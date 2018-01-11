11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в сфере промышленности. Об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Иране Юрия Лазарчика с сопредседателем смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Шариатмадари. Такая информация размещена на сайте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, а также организацию 14-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, намеченного к проведению в январе в Тегеране.

Посол Беларуси также поздравил Мохаммада Шариатмадари с назначением на высокую должность и передал поздравительное послание от его белорусского коллеги министра промышленности Виталия Вовка.-0-