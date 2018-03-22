22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Испания организуют совместные мероприятия на площадке Торговой палаты королевства. Об этой и других договоренностях шла речь сегодня на встрече посла Беларуси во Франции и Испании (по совместительству) Павла Латушки с генеральным директором по международной торговле и инвестициям Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Хосе Луисом Кайзером Морейрасом, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании совместной белорусско-испанской межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству 18 октября прошлого года. Также обговорили возможность проведения совместных мероприятий для укрепления сотрудничества в области торговли и инвестиций. В том числе достигнута договоренность о проработке проведения бизнес-форума с участием деловых кругов Беларуси, Испании и стран Латинской Америки. Обсуждены и перспективы сотрудничества с представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Испании Олесей Слижевой.

На встрече Хосе Луису Кайзеру Морейрасу была представлена статистическая информация о двухсторонней торговле. Рост белорусского экспорта в Испанию в 2017 году превысил 12%.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии договорно-правовой базы. Кроме уже подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, экономическом и промышленном сотрудничестве завершается ратификация конвенции об избежании двойного налогообложения, в стадии проработки находятся договоренности о международных автоперевозках, о сотрудничестве в сфере аккредитации, о взаимной охране инвестиций, соглашение между министерствами юстиции двух стран.

В этот же день Павел Латушко встретился с генеральным директором по делам Европы МИД Испании Хуаном Лопесом Эррера. Они обсудили актуальные вопросы белорусско-испанского взаимодействия: торгово-экономическое сотрудничество, проведение в мае межмидовских консультаций, развитие договорно-правовой базы, реализацию проектов в сфере культуры, в частности, организацию в Минске выставок работ из музея Эль Греко и музея Пикассо.-0-