Беларусь и Италия рассматривают возможность совместных проектов в промышленности, строительстве и ЖКХ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Марио Бальди возможные сферы для создания совместных проектов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
Дмитрий Крутой и Марио Бальди рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, обсудили потенциальные направления для расширения взаимодействия, а также возможные сферы для создания совместных проектов. В их числе жилищно-коммунальное хозяйство, переработка отходов, деревообработка, промышленность, строительная сфера.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.414 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.108 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.206 BYN
|3.219 BYN