Беларусь и Италия рассматривают возможность совместных проектов в промышленности, строительстве и ЖКХ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Марио Бальди возможные сферы для создания совместных проектов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Дмитрий Крутой и Марио Бальди рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, обсудили потенциальные направления для расширения взаимодействия, а также возможные сферы для создания совместных проектов. В их числе жилищно-коммунальное хозяйство, переработка отходов, деревообработка, промышленность, строительная сфера.-0-