Беларусь и Израиль имеют значительные возможности для наращивания инвестиционного сотрудничества - Попков

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль имеют значительный потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества в АПК, индустриальном секторе и IT-сфере. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков на встрече 26 февраля с министром алии и интеграции, сопредседателем совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Софой Ландвер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Израиле.

Александр Попков возглавляет делегацию рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с израильским парламентом, находящуюся с визитом в Израиле.

Белорусские парламентарии и Софа Ландвер отметили позитивные тенденции, характеризующие белорусско-израильскую торговлю в последние годы. В частности, в 2017 году белорусский экспорт в Израиль увеличился на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Делегация встретилась с активом Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси во главе с руководителем организации Михаилом Альшанским. Состоялся заинтересованный обмен мнениями, в том числе по реализации совместных проектов в сферах образования, культуры и туризма с подключением возможностей белорусского землячества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в рамках объявленного Президентом Беларуси Года малой родины.

Белорусская делегация возложила венок в Зале памяти комплекса израильского национального мемориала холокоста Яд Вашем. В записи в Книге почетных посетителей Александр Попков особо отметил, что белорусский народ, заплативший за избавление от коричневой чумы миллионами жизней своих сынов и дочерей, свято чтит память жертв войны и разделяет боль еврейского народа, пережившего ужасную трагедию.

Возложение венка

Александр Попков делает запись Книге почетных посетителей

Парламентарии передали Национальной библиотеке Израиля дар от белорусских коллег - уникальное собрание из 21 тома книг с факсимильным воспроизведением книжного наследия белорусского первопечатника Франциска Скорины, а также сертификат на владение изданием. Посол Беларуси Владимир Скворцов на торжественной церемонии высказал уверенность, что коллекция найдет достойное место в фондах Национальной библиотеки Израиля и вызовет особый интерес у читательской аудитории страны, поскольку значительная часть событий, описанных в изданных Скориной книгах Библии, происходила именно на израильской земле.

Члены делегации провели переговоры с директором 1-го европейского департамента МИД Израиля Яковом Ливне. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, совместной повестки дня на ближайший период, текущая ситуация в регионах Ближнего Востока и СНГ.

27 февраля предусмотрены встречи с руководством Кнессета Израиля и членами Лиги межпарламентской дружбы "Израиль-Беларусь", переговоры в Управлении инноваций Израиля и израильской компании BM Holdings. Делегация побывает в больнице "Вольфсон" в городе Холоне, где ей будет представлен проект благотворительной организации "Спасти сердце ребенка".

28 февраля планируется посещение города Ашдода и одного из сельскохозяйственных предприятий Израиля.-0-

Фото предоставлены посольством Беларуси в Израиле.