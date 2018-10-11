Беларусь и Карелия разрабатывают план развития сотрудничества на 2019-2021 годы

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Карелия (РФ) разрабатывают план мероприятий по развитию сотрудничества на 2019-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Ожидается, что план на 2019-2021 годы будет подписан в ноябре на заседании рабочей группы в Минске. Уже подготовлен проект документа, который состоит из трех блоков: торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере дорожного хозяйства и в гуманитарной сфере.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа возглавляет белорусскую часть рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Карелии. Накануне он попривествовал делегацию республики, которая принимает участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Карелией составил $21 млн. В нынешнем году эксперты фиксируют рост торговой активности - плюс 30% за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, ортопедические приспособления для лечения переломов, протезы, сахар, а основу импорта - арматура для трубопроводов, шины, канифоль, смоляные кислоты, их производные и др.-0-