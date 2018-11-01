Беларусь и Казахстан будут развивать сотрудничество в инновационной сфере

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович и председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали протокол о создании подкомиссий в инновационной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Официальный визит в Беларусь председателя Сената Парламента Казахстана - это знаковое событие в наших межпарламентских отношениях. Казахстан - наш стратегический партнер. Мы очень тесно работаем в рамках двусторонних отношений, на международных площадках и, безусловно, задаем в определенной степени тон в Евразийском экономическом союзе. Парламентские инструменты должны быть востребованы в полном объеме для того, чтобы активно содействовать и экономическому сотрудничеству двух стран. Полагаю, что документ, который мы сегодня подписали, - это взгляд в будущее", - сказал Михаил Мясникович.

Во время встречи. Фото Совета Республики

По его словам, традиционные отрасли и базисные предприятия развиваются, но нужен прорыв. Здесь упор нужно сделать на развитие наукоемких производств, где создается высокая добавленная стоимость за счет интеллектуальных компонентов. "Вот на это настроены будут наши подкомиссии. Мы думаем, что уже в этом году будут сформированы персональные составы, положения о подкомиссиях для того, чтобы активно включиться в эту работу. Не подменяя правительство, а оказывая содействие через совершенствование законодательства и, безусловно, новых инициатив, которых очень много и у Беларуси, и у Казахстана", - отметил председатель верхней палаты.

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев добавил, что Беларусь достигла значительных успехов в инновационной сфере, и этот опыт интересен Казахстану. "Мы в течение двух дней визита достаточно активно и интенсивно работали, провели переговоры. Подписанный документ имеет очень большое значение. В дополнение к деятельности групп сотрудничества в парламентах государств создаются подкомиссии, которые будут заниматься наиболее актуальной проблематикой - это инновационное развитие. Мы видим свою задачу в том, чтобы стимулировать как правительство, так и другие организации, включая неправительственные, к тесному взаимодействию именно в этой сфере. Экономика Беларуси развивается устойчивыми темпами, и Казахстан заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, изучать опыт Беларуси, а с другой - взаимодействовать в этой сфере", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между странами активно развивается. "Президентами Беларуси и Казахстана поставлена задача довести товарооборот до $1 млрд - это вполне достижимо. А задача парламентов, включая верхние палаты, состоит в том, чтобы стимулировать деятельность исполнительных органов. Парламенты наших стран активно взаимодействуют, помогают друг другу и в международных организациях. Мы получили огромное удовольствие, находясь на братской белорусской земле. Минск - это одна из красивейших столиц европейской части мира, ее чистота и порядок о многом говорит, в том числе о национальном характере белорусов", - отметил он.-0-