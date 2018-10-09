Беларусь и Казахстан могут выйти на товарооборот в $1млрд в 2018 году - Румас

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан имеют предпосылки для роста товарооборота в 2018 году до $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером Беларуси. "За восемь месяцев товарооборот составил $610 млн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы ни в коей мере не должны сбавлять темпы и должны выйти в этом году на $1 млрд", - сказал премьер-министр.

Ермухамет Ертысбаев отметил высокий уровень межрегиональных связей двух стран. Развитию экономического сотрудничества способствует в том числе работа сборочных производств белорусской техники в Казахстане. "Объемы торговли впечатляющие, и перспективы очень большие", - добавил он.

Вопросы развития двусторонних отношений будут обсуждены на предстоящем заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Белорусскую часть комиссии возглавляет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.-0-

Фото Максима Гучека