Беларусь и Казахстан обсудили перспективы развития промышленной кооперации

7 февраля, Кокшетау /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Белорусская делегация во главе с министром промышленности Виталием Вовком посетила казахстанский город Кокшетау, где провела встречу с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным. Об этом сообщает агентство "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акима.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития промышленной кооперации, производства новых видов техники, возможности использования белорусской пассажирской техники в Акмолинской области.

Виталий Вовк выразил заинтересованность в активизации и расширении совместной производственной деятельности. "Между нашими странами есть большой нереализованный потенциал в торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах, следует принять меры по развитию партнерских отношений. Например, для Акмолинской области у нас есть новые варианты по реализации совместных проектов в области машиностроения", - подчеркнул министр.

В свою очередь Малик Мурзалин отметил, что регион связывают давние дружеские отношения с Беларусью. "Создание на территории города Кокшетау совместно с белорусскими партнерами индустриально-технологического парка ТОО "Казахстанская агроинновационная корпорация" по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники - яркий показатель высокого уровня двусторонних отношений", - отметил Малик Мурзалин.

Представители крупнейших компаний ОАО "МАЗ", "МТЗ", "Бобруйскагромаш", "БелАЗ", "Гомсельмаш" проинформировали об особенностях производимой ими техники, возможностях ее сервисного обслуживания и поставок в Акмолинскую область.-0-