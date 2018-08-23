Беларусь и Китай обсудят создание СП по производству говядины

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсудят создание совместных предприятий по производству говядины, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"Мы в понедельник вылетаем в Китай на переговоры с представителями COFCO Engineering & Technology, CITIC Group и других компаний. Нужно урегулировать некоторые моменты, чтобы можно было более стабильно и широкомасштабно поставлять белорусскую продукцию на китайский рынок. Есть вопросы, которые требуют нашего вмешательства. Их нужно решать на уровне крупнейших компаний агробизнеса Китая. Планируем обсудить создание совместных предприятий по производству говядины на территории Беларуси", - сказал Леонид Заяц.

Как сообщалось, заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый заявил, что Беларусь планирует развивать сотрудничество с китайской корпорацией CITIC Group в области сельского хозяйства. Китайским партнерам предложено несколько возможных совместных проектов.-0-