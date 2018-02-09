Беларусь и Китай подписали рамочное соглашение о льготном кредите для высокотехнологичного проекта в АПК

9 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Беларусь и Китай подписали рамочное соглашение о предоставлении китайского льготного кредита для реализации первого этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве экономики Беларуси.

Подписание состоялось во время визита министра экономики Беларуси Владимира Зиновского в Китай, который проходит с 8 по 11 февраля.

Владимир Зиновский встретился с представителем Министерства коммерции КНР на международных торговых переговорах (в ранге министра), заместителем министра коммерции КНР Фу Цзыином. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества, обсудили перспективы продвижения Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и участие Беларуси в первой Китайской международной выставке импорта.

Министр экономики поблагодарил китайскую сторону за оказанную Беларуси технико-экономическую помощь. "На сегодняшний день четко выстроен механизм взаимодействия, гибкий подход сторон к реализации проектов в данной сфере формирует атмосферу доверительного всестороннего стратегического партнерства", - подчеркнул он.

В завершение встречи состоялась церемония подписания рамочного соглашения о предоставлении Китаем Беларуси льготного кредита для реализации первого этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Министерство экономики уполномочено на подписание данного рамочного соглашения от лица правительства Беларуси. Проект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла является экспортно ориентированным (объем экспорта - 69%) и предусматривает выпуск импортозамещающей продукции (аминокислот, премиксов).

Процедура представления Китаем займа проходит в два этапа: подписание межправительственного рамочного соглашения о предоставлении льготного кредита, а затем подписание кредитного соглашения с Эксимбанком, которое запланировано во время визита.

Также Владимир Зиновский встретился с журналистами телеканала CGTN Russian и ответил на вопросы об экономическом развитии Беларуси, состоянии и перспективах ее торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китаем, участии в строительстве Экономического пояса Шелкового пути.

Кроме того, Владимир Зиновский провел встречу с вице-президентом Банка развития Китая Чжан Сюгуанем. Участники обсудили итоги финансирования совместных проектов с финансовой поддержкой со стороны Банка развития Китая и вопрос открытия представительства БРК в Беларуси.

Программой визита также запланированы встречи Владимира Зиновского с руководством крупных китайских корпораций MIDEA Group, "СИНОМАЧ" и CITIC Group для обсуждения вопросов расширения инвестиционного сотрудничества на территории Беларуси.-0-