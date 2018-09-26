Беларусь и Куба намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-кубинских отношений.
Подтверждена взаимная готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, расширению договорно-правовой базы.-0-
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