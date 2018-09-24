Беларусь и Куба намерены развивать сотрудничество в области лесных технологий

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства и Министерство сельского хозяйства Кубы наладят взаимодействие в вопросах переподготовки рабочих кадров. Об этом говорится в протоколе намерений, подписанном руководителем центра Александром Журавским, директором управления по лесам, флоре и лесной фауне Министерства сельского хозяйства Кубы Оскаром Лабрадором Льянесом и председателем предпринимательской группы по агролесоводству Министерства сельского хозяйства Кубы Мигелем Анхелем Арреги Мартинесом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

В документе стороны выразили намерение последовательно развивать сотрудничество в области образовательных и лесных технологий, а также в вопросах обучения преподавательского состава. В частности, речь идет об обмене знаниями, технологиями и научно-технологической информацией по вопросам обучения руководящих работников и специалистов лесного хозяйства и лесозаготовительного производства, содействии повышению уровня профессиональной подготовки преподавательского состава и высококвалифицированных рабочих кадров для лесного хозяйства, организации стажировок специалистов двух стран.

Во время посещения Республиканского центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства кубинские гости отметили высокий уровень организации учебного процесса по повышению квалификации, подготовке, переподготовке по рабочим профессиям. Ожидается, что полученный опыт позволит повысить уровень профессиональной подготовки кадров для лесопромышленного комплекса обоих государств.

Делегация предпринимательской группы по агролесоводству Министерства сельского хозяйства Кубы посещает Беларусь с 18 по 24 сентября. Кубинцы смогли ознакомиться с работой лесохозяйственных учреждений Минской области, а также посетить подчиненные Минлесхозу республиканские организации: Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, РУП "Белгослес".-0-