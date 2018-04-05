Беларусь и Куба обсуждают перспективы создания совместных фармпроизводств

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы создания совместных фармпроизводств обсуждались сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

На встрече рассматривались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Беларусь и Куба имеют потенциал для его укрепления, странам есть что предложить друг другу, уверен председатель Совета Республики. В качестве приоритетных направлений взаимодействия Михаил Мясникович назвал медицину и фармацевтику, научно-техническую сферу, туризм. В частности, стороны обсудили белорусско-кубинское партнерство в выпуске лекарств, перспективы создания совместных производств в этой сфере. "Мы могли бы объединить наши усилия с тем, чтобы выйти на прорывные проекты, в том числе экспортно ориентированные", - подчеркнул он.

Михаил Мясникович и Хуан Вальдес Фигероа затронули также вопросы совершенствования системы взаиморасчетов за товары и услуги, укрепления межпарламентских связей. "Между нашими странами установились стабильные и доверительные отношения, высокий уровень политических контактов, мы поддерживаем друг друга на международных площадках", - отметил руководитель верхней палаты белорусского парламента.

В свою очередь посол Кубы выразил заинтересованность развивать сотрудничество с Беларусью в сфере туризма. В этой связи он предложил рассмотреть вопрос об открытии прямого чартерного рейса из Беларуси в Кубу. Председатель Совета Республики сказал, что это предложение будет изучено.-0-