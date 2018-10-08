Беларусь и Латвия подписали соглашение о международном железнодорожном сообщении

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр сообщения Латвии Улдис Аугулис подписали соглашение о международном железнодорожном сообщении. Соответствующая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

Документ был подписан в рамках Белорусской транспортной недели. Он предусматривает регулирование беспрепятственных перевозок пассажиров, багажа, грузовых железнодорожных перевозок в соответствии с современными условиями эксплуатации железнодорожного транспорта в обеих странах. Соглашение будет регулировать организацию международных железнодорожных перевозок между Латвией и Беларусью, в том числе определенные обязательства перевозчиков и персонала, пограничный контроль и другие меры контроля, экстренного и аварийного расследования и другие вопросы.

Также подписан совместный план мероприятий по подготовке к чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге.

Белорусская транспортная неделя проходила в Минске с 2 по 4 октября. Это ежегодный международный транспортно-логистический конгресс, который включает в себя специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу. Мероприятие проводит Министерство транспорта и коммуникаций совместно с другими заинтересованными органами госуправления, профильными бизнес-ассоциациями, профессиональными объединениями, научно-исследовательскими и образовательными учреждения.

Целью Белорусской транспортной недели в 2018 году стало обсуждение перспективных направлений развития транспортно-логистического комплекса Беларуси, содействие росту товарных потоков через территорию республики, повышение безопасности транспортной деятельности, качества и эффективности транспортно-логистических услуг на базе цифровой трансформации, привлечение инвестиций и инноваций в транспортно-логистическую сферу, а также дальнейшее развитие международной кооперации и укрепление имиджа Беларуси как транзитного государства.

Ежегодно в Белорусской транспортной неделе принимают участие транспортно-логистические компании, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховых компаний, производители и дилеры автотехники, администрации морских портов и управления железных дорог из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В 2018 году в выставке "Транспорт и логистика" приняли участие около 80 организаций из 11 стран (Австрия, Беларусь, Бельгия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Франция, Швеция). Кроме индивидуальных стендов компаний на экспозиции были представлены коллективные стенды Латвии, Клайпедского порта и портовых компаний Литвы, администрации морских портов Украины, стенды Белорусской железной дороги, Латвийской железной дороги, Литовской железной дороги, Украинской железной дороги, Ассоциации международных экспедиторов и логистики "БАМЭ".

В деловых мероприятиях Белорусской транспортной недели приняли участие представители государственных регуляторов, Мингорисполкома, облисполкомов и подчиненных организаций, международных организаций, ассоциаций транспортных и логистических компаний, профессиональных объединений, исследовательских и образовательных учреждений, а также представители деловых кругов, разработчиков и поставщиков IT-решений и интеграционных платформ, независимые эксперты.

В ходе тематических мероприятий был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся в том числе упрощения торговых процедур и регулирования электронного взаимодействия в сфере торговли и логистики, электронного взаимодействия в цепях поставок и развития мультимодальных перевозок, создания единого доверительного информационного пространства в сфере торговли и транспорта, автоматизации управления бизнес-процессами в транспортно-логистической отрасли.

Мероприятия транспортной недели посетили более 4 тыс. человек, включая профильных специалистов, учащихся и студентов, научных сотрудников, иностранных гостей.-0-