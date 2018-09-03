Беларусь и Латвия проведут 5 сентября заседание Совета делового сотрудничества

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийско-белорусский Совет делового сотрудничества состоится 5 сентября в Риге в рамках заседания латвийско-белорусской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Белорусской железной дороги, сопредседатель совета Владимир Морозов.
"В мероприятии примут участие представители крупнейших бизнес-структур двух государств. На X юбилейном заседании совета будут рассмотрены 12 вопросов, в том числе сотрудничество в области транспорта и логистики, трансграничное сотрудничество, ИТ-бизнес, туризм", - сказал Владимир Морозов.
Совет был создан для бизнесменов Беларуси и Латвии в октябре 2008 года с целью оперативной и качественной реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие всех отраслей экономики.-0-
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