Беларусь и Латвия проведут 5 сентября заседание Совета делового сотрудничества

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийско-белорусский Совет делового сотрудничества состоится 5 сентября в Риге в рамках заседания латвийско-белорусской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Белорусской железной дороги, сопредседатель совета Владимир Морозов.

"В мероприятии примут участие представители крупнейших бизнес-структур двух государств. На X юбилейном заседании совета будут рассмотрены 12 вопросов, в том числе сотрудничество в области транспорта и логистики, трансграничное сотрудничество, ИТ-бизнес, туризм", - сказал Владимир Морозов.

Совет был создан для бизнесменов Беларуси и Латвии в октябре 2008 года с целью оперативной и качественной реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие всех отраслей экономики.-0-