Беларусь и Ленинградская область подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Ленинградская область подписали сегодня программу сотрудничества на 2018-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Накануне открытия Петербургского международного экономического форума 23 мая состоялась встреча первого вице-премьера Беларуси Василия Матюшевского с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и седьмое заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью, - отметили в пресс-службе. - Подписаны соответствующий протокол и программа торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Ленинградской области на 2018-2020 годы".

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко встретился с заместителем губернатора Ленинградской области Олегом Малащенко. "Были обсуждены перспективы поставок в регион белорусской пассажирской, грузовой и специальной техники", - добавили в пресс-службе.-0-