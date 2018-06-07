Беларусь и Литва накопили уникальный опыт сотрудничества в транспортно-логистической сфере

7 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Созданная совместно Беларусью и Литвой система пересечения границы Евросоюза и СНГ позволила сократить до 30 минут время прохождения необходимых процедур для поездов и имеет большое значение для повышения привлекательности транзитного коридора. Об этом заявил вице-министр хозяйства Литвы Гедиминас Мишкинис на пленарном заседании XIV Белорусско-литовского экономического форума, который проходит сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам вице-министра, созданная на границе Литвы и Беларуси система действует по принципу одного окна для поездов, курсирующих между странами Евросоюза и СНГ. Кроме того, поездка из Минска в Вильнюс стала быстрее на 1,5 часа и занимает около 2,5 часа после внедрения новых административных мер и технологических новаций.

Беларусь и Литва давно и активно сотрудничают в транспортно-логистической сфере, а накопленный опыт Гедиминас Мишкинис оценил как уникальный. В числе успешно реализуемых проектов он выделил поезд комбинированного транспорта "Викинг", запущенный в 2003 году с участием управлений железных дорог, портов и логистических компаний Беларуси, Литвы и Украины. На данном этапе к проекту присоединились Молдова, Болгария, Румыния, Грузия, Азербайджан. "Расширение проекта до Турции позволит соединить Ближний Восток со странами Северной Европы, при этом страны Южного Кавказа являются важным транзитным связующим звеном для "Викинга" на пути в Центральную Азию", - подчеркнул вице-министр.

С учетом имеющегося у Литвы и Беларуси потенциала есть возможность активизировать сотрудничество в промышленности, развивать совместное производство продуктов питания, в ряде других отраслей. "Приоритетами экономики Литвы являются создание продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью, а также внедрение инноваций и новых технологий. При обоюдной заинтересованности в этих направлениях представители бизнеса двух стран могли бы развивать сотрудничество более активно", - считает Гедиминас Мишкинис.

Важным направлением партнерства является туризм, при этом белорусский рынок остается в числе приоритетных для Литвы. Традиционно активно взаимодействуют страны в торговой и инвестиционной сферах. "Сохранение и расширение конструктивного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию экономик наших стран", - уверен Гедиминас Мишкинис.

В состав делегации Литовской Республики на XIV Белорусско-литовском экономическом форуме в Витебске вошли представители руководства органов госуправления, посольства Литвы в Беларуси, а также более 100 руководителей бизнес-ассоциаций и предприятий легкой промышленности, деревообработки, транспорта и логистики, финансов и торговли. Основными темами для выступлений и дискуссий стали вопросы торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества Беларуси и Литвы. Работа форума организована по секциям "Сотрудничество в легкой промышленности", "Межрегиональное сотрудничество", будет проведена контактно-кооперационная биржа. 8 июня участники форума познакомятся с региональными особенностями развития городов и районов Витебской области, посетят местные предприятия легкой промышленности, деревообработки, сельского хозяйства и ряда других отраслей.-0-