Беларусь и Литва обсудили перспективные направления сотрудничества центральных банков

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективные направления сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы обсуждались во время визита в Минск делегации Банка Литвы, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Стороны во главе с председателем правления Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили особенности реализации денежно-кредитной политики центральными банками двух стран, перспективные направления сотрудничества, а также вопросы развития цифровых технологий и повышения кибербезопасности в банковском секторе.

Кроме того, участники мероприятия обменялись мнениями о ходе реализации твининг-проекта ЕС "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь". Проект реализуется консорциумом банков: Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы.-0-