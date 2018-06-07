7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Литва обсудили перспективы сотрудничества в сферах внешней торговли и инвестиций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"В Витебске 7-8 июня проходит XIV Белорусско-литовский экономический форум, который посвящен вопросам расширения и повышения эффективности торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества Беларуси и Литвы. Для обсуждения актуального состояния белорусско-литовских экономических отношений, а также перспективных направлений двустороннего взаимодействия в сферах внешней торговли и инвестиций во время форума состоялась встреча заместителя министра экономики Беларуси Павла Утюпина с заместителем министра экономики Литвы Гедиминасом Мишкинисом", - рассказали в ведомстве.

В экономическом форуме принимает участие руководство государственных органов управления, представители деловых кругов, предприятий, бизнес-ассоциаций, а также органов местного самоуправления Беларуси и Литвы.

Проведение этого масштабного мероприятия послужит дальнейшей активизации двусторонних отношений, обмену опытом по актуальным направлениям, демонстрации инвестиционного потенциала Беларуси, укреплению имиджа страны как надежного партнера, а также расширению и поиску новых деловых контактов между представителями деловых кругов Беларуси и Литвы для дальнейшего привлечения литовских инвестиций в белорусскую экономику.-0-