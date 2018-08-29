Беларусь и Ливан будут активизировать экономическое сотрудничество

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии и Ливане по совместительству Александр Пономарев 29 августа во время рабочего визита в Бейрут встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Сирии.

На встрече намечены меры по активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Обсуждались перспективы развития политического диалога между двумя странами. Кроме того, речь шла об организации обмена визитами на правительственном уровне и по линии деловых кругов.-0-