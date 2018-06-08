Беларусь и Молдова будут внедрять совместные торгово-экономические проекты

8 июня, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Беларусь и Молдова и впредь будут внедрять совместные проекты по сотрудничеству в сфере сборки автобусов, поставки лекарств, переработки животноводческой продукции и создания комплексов по переработке молочных продуктов в Молдове. Договоренность об этом достигнута в ходе 19-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Кишиневе.

Работа комиссии была сосредоточена на переговорах и обсуждении вопросов торгово-экономического сотрудничества в различных областях. В частности, речь шла о дорожной инфраструктуре, либерализации транспорта, развитии научного, промышленного и агропромышленного секторов, здравоохранения, фармацевтики, а также инвестиционного климата, расширении двустороннего сотрудничества и росте товарооборота.

"Достигнуты договоренности по четырем важным аспектам. Мы будем использовать финансовые механизмы внедрения инноваций для реализации совместных проектов в сфере строительства дорог, в промышленности, производстве оборудования для агропромышленного комплекса и производства строительных материалов. Беларусь гарантирует качество и финансирование проектов по строительству дорог. Хорошим примером сотрудничества является сборка троллейбусов. Мы готовы к новому проекту по сборке автобусов. В молдавско-белорусские проекты будет вложено около $400 млн", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич в свою очередь подчеркнул, что результаты работы комиссии поспособствуют углублению молдавско-белорусского партнерства, у которого большие перспективы и значительный потенциал для развития.

По результатам переговоров подписан протокол 19-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также подписаны дорожная карта реализации двустороннего соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, двустороннее соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере, соглашение о намерениях по сотрудничеству Центрального союза потребительских кооперативов Молдовы с Белорусским республиканским союзом потребительских обществ.

Кроме того, достигнуты договоренности по сборке мини-тракторов и мотоблоков, о сотрудничестве в сфере здравоохранения, обмене опытом в использовании передовых технологий в строительстве дорог и об участии белорусской стороны в проекте по реконструкции и строительству дорог в Молдове.

Беларусь входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Молдовы.-0-