Беларусь и Молдова обсудили новые инвестпроекты в здравоохранении

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова обсудили новые инвестпроекты в области здравоохранения и фармации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Кириллом Габуричем, в которой принял участие и министр здравоохранения Валерий Малашко. Обсуждалась тема фундаментальных и прикладных научных исследований в области медицины.

Ранее Валерий Малашко провел встречу с министром здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светланой Чеботарь. Договорились, в частности, развивать взаимовыгодное сотрудничество в плане оказания медицинской помощи, подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, в сфере обращения лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники.

Официальная делегация Минздрава Беларуси также посетила Институт онкологии Молдовы. На встрече с коллегами заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный рассказал об организации онкологической службы.

Запланировано подписание, в частности, меморандума о сотрудничестве между управляющей компанией холдинга "Белфармпром" (Беларусь) и компанией Farmaprim (Молдова).-0-