Беларусь и Монголия договорились о внедрении взаимоприемлемых схем финансирования экспорта

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Монголия договорились первоочередное внимание уделять вопросам экономического сотрудничества и внедрению прогрессивных взаимоприемлемых схем финансирования экспорта для реализации конкретных совместных проектов. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Монголии Дамдины Цогтбаатаром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что состоялись переговоры с моим коллегой - министром иностранных дел Монголии, который посещает Республику Беларусь с официальным визитом, - отметил Владимир Макей. - Мы рады заметной активизации отношений с Монголией. Возобновлены контакты на высшем и высоком уровнях, расширена договорно-правовая база, укрепляется торгово-экономическое сотрудничество. Начато взаимодействие в сельскохозяйственной и научно-технической сферах, восстановлены двусторонние связи в области образования, спорта".

По мнению министра, состоялись очень продуктивные переговоры, на которых предметно обсуждены актуальные вопросы белорусско-монгольского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. В целях дальнейшего развития политического диалога условлено проработать вопрос обмена визитами на высшем и высоком уровнях, обеспечив их соответствующее практическое наполнение.

"Беларусь и Монголия имеют схожие позиции по ключевым внешнеполитическим вопросам, конструктивно взаимодействуют в международных организациях. Мы намерены продолжить это продуктивное взаимодействие и вывести его на более системный уровень", - подчеркнул Владимир Макей.

Стороны договорились активизировать взаимные контакты, в частности, регулярно проводить консультации между внешнеполитическими ведомствами на уровне заместителей министров по приоритетным вопросам двусторонних отношений. Очередной раунд таких переговоров состоится в этом году в Минске.

Глава белорусского МИД обратил внимание на важность расширения двусторонней договорно-правовой базы. В частности, сегодня был подписан пакет межгосударственных договоров о сотрудничестве в правовой сфере, обеспечивающий прямое взаимодействие правоохранительных органов двух стран. Работа по расширению этой базы будет продолжена, заверил Владимир Макей.

Кроме того, он отметил важность для Беларуси монгольских договоренностей с Россией, Китаем об экономическом сотрудничестве.

Владимир Макей высоко оценил нынешний визит министра иностранных дел Монголии в Беларусь и назвал его историческим.-0-