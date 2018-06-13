Беларусь и Нидерланды обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Нидерланды обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

В Министерстве экономики 13 июня состоялась встреча первого заместителя министра экономики Дмитрия Крутого с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Польше и Беларуси по совместительству Роналдом ван Дартелом.

"Стороны рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Королевством Нидерланды. Кроме того, участники встречи обсудили возможности и преимущества двустороннего взаимодействия в IT-секторе, в сферах сельского хозяйства, логистики, энергоэффективности и зеленой экономики", - рассказали в ведомстве.-0-