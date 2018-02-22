Беларусь и ОАЭ обсудили получение белорусскими предприятиями сертификата "Халяль"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло и руководитель Агентства по стандартизации и метрологии Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла аль-Маени на встрече в Дубае обсудили вопросы получения белорусскими предприятиями сертификата "Халяль", необходимого для поставок мясной продукции на рынок ОАЭ. Такая информация размещена на сайте Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Для белорусских производителей при содействии посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах аккредитующими эмиратскими компаниями организован рабочий семинар по условиям доступа продовольственной продукции на рынок ОАЭ.

Белорусская делегация продолжает работу на крупнейшей в регионе Ближнего Востока международной выставке сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и напитков Gulfood 2018 в Дубае. Национальный павильон Беларуси, организатором которого выступило предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, привлек значительное внимание посетителей и участников выставки. Белорусские производители продуктов питания проводят плодотворные переговоры как с эмиратскими импортерами, так и потенциальными покупателями из других стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Европы.-0-