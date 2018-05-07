Беларусь и ОАЭ согласовали ветеринарные сертификаты на мясную и молочную продукцию

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты согласовали ветеринарные сертификаты на молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, а также мед и готовую пищевую продукцию в широком ассортименте. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"Во время вчерашней встречи с представителем Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ были согласованы ветеринарные сертификаты на молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, а также мед и готовую пищевую продукцию в широком ассортименте. Это позволит беспрепятственно поставлять белорусское продовольствие на рынок ОАЭ. Согласование формы и содержания ветеринарных сертификатов предполагает поставки и доверие ветеринарных служб друг другу. Это большое достижение в торговых отношениях", - сказал Алексей Богданов.

Стороны договорились в ближайшее время организовать визит в Беларусь представителей Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ и Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии для сертификации пяти птицефабрик и трех мясокомбинатов, в том числе по стандарту "Халяль". "Кроме того, мы договорились с крупнейшей эмиратской госкомпанией Emirates Future об активизации как торгового, так и инвестиционного сотрудничества после прохождения белорусскими предприятиями сертификации "Халяль", - добавил начальник главного управления ВЭД.-0-