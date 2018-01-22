22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея будут развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов на встрече с парламентской делегацией Республики Корея во главе с заместителем председателя комиссии Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) по наземной инфраструктуре и транспорту, руководителем группы дружбы с Беларусью Ли Вон Уком, передает корреспондент БЕЛТА
Сергей Рахманов отметил, что между двумя странами накоплен большой опыт сотрудничества в области ИТ и цифровой экономики. "С учетом потенциала Южной Кореи нас также очень интересует взаимодействие в сфере микроэлектронники, робототехники, биотехнологий, химических технологий. Кроме этого, Беларусь занимает высокие позиции в области сельского хозяйства. Хотелось бы рассмотреть возможности взаимодействия в этой области", - сказал он.
В свою очередь Ли Вон Ук подчеркнул, что Беларусь имеет для Республики Корея важное геополитическое значение. "Беларусь находится между Азией и Европой. На этой основе мы хотели бы создать дружеские отношения между двумя странами, а также развивать взаимодополняющее и взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики", - заявил он.-0-
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