Беларусь и Россия должны создавать общий рынок без ограничений - Мясникович

28 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларусь и Россия должны создавать в рамках Союзного государства общий рынок без ограничений. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам рабочего совещания в Могилеве о подготовке к проведению V Форума регионов Беларуси и России.

"Нам нужно серьезно промониторить все вопросы, связанные с выполнением договора о Союзном государстве. Главная цель, на что обращает постоянно внимание и глава нашего государства, чтобы между двумя государствами функционировал общий рынок без изъятий и ограничений для хозяйствующих субъектов, обеспечивались равные права граждан", - отметил Михаил Мясникович.

Спикер подчеркнул, что речь идет не о пересмотре договора, а о том, что цели и задачи, которые сформулированы в нем 20 лет назад, должны претворяться в конкретных решениях и нормативно-правовых актах, действиях должностных лиц. "Этот серьезный аналитический документ мы планируем подготовить к форуму и выработать определенные дополнительные меры для того, чтобы действительно договор работал в полном объеме, были достигнуты те цели и задачи, которые в нем сформулированы", - сказал председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович также отметил, что предстоящий форум - очень ответственное мероприятие, которое предполагает много инноваций. Он будет сопровождаться реализацией целого ряда проектов и мероприятий, встреч регионов непосредственно на уровне районов, студенческие слеты, спартакиады. Как планируется, уже с июля будет проходить масса мероприятий в формате Форума регионов Беларуси и России с участием молодежи и не только.

По словам спикера, пока еще не все вопросы, в том числе организационные, решены, но подготовка идет по графику. Определены источники финансирования, объекты посещения, проведения секционных заседаний, а также размещения гостей. Планируется, что форум пройдет в конце сентября в Могилеве.-0-