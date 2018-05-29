29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия готовят соглашение о сотрудничестве в сфере конкурентной политики, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин сегодня на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения", передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2016 году был подписан рамочный меморандум о сотрудничестве между ФАС и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, в развитие которого мы разрабатываем межправсоглашение о сотрудничестве в сфере конкурентной политики. Подписание этого документа позволит повысить эффективность нашей совместной работы. Этот документ направлен на развитие наших экономик", - сказал Анатолий Голомолзин.

Говоря о развитии конкуренции в СНГ и ЕАЭС, Анатолий Голомолзин отметил, что эта работа существенно улучшает условия экономического взаимодействия между странами.-0-