22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия на Форуме регионов 12 октября подпишут балансы на поставку продуктов питания. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера состоялся принципиальный двусторонний разговор именно с позиций того, что есть целый ряд документов, договоров, соглашений, техрегламентов, которые должны выполняться обеими сторонами, независимо от той ситуации, которая складывается на рынке. Поэтому и поставлена задача посмотреть, во-первых, балансы - тот объем, который необходим Российской Федерации для того, чтобы закрыть внутренние потребности. По этим балансам мы договорились, они согласованы с Российской Федерацией. С согласия глав государств они будут подписаны 12 октября на Форуме регионов", - заявил вице-премьер.

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