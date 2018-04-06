Беларусь и Россия намерены приступить к созданию единого молочного рынка - Минсельхоз РФ

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены приступить к созданию единого молочного рынка. Об этом, как передают российские информагентства, заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, сообщает БЕЛТА.

Первые консультации на эту тему пройдут 11 апреля в Москве.

"Мы должны провести консультации с нашими белорусскими коллегами о едином рынке молока, - сказал Джамбулат Хатуов. - Речь идет о том, что мы проанализируем себестоимость производства продукции в России, Беларуси, проанализируем весь перечень предприятий, которые занимаются переработкой, сделаем анализ достижений последних лет в применении технологий и т.д.".

Он отметил, что главное - определить объемы поставок молочной продукции на текущий год. "У нас есть полная уверенность, что российская сторона и братская Беларусь будут в этом удовлетворены", - добавил Джамбулат Хатуов.

Комментируя информационный фон вокруг взаимоотношений двух стран в молочной сфере, первый замминистра заявил, что следует пресекать попытки "нашим текущим деловым контактам придавать значение какой-то полярности".-0-