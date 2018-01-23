Беларусь и Россия намерены совместно противодействовать доступу на рынки некачественной продукции

23 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены совместно противодействовать доступу на рынки двух стран опасной и некачественной продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского посольства в Москве по итогам белорусско-российской конференции "Техническое регулирование. Стандартизация. Надзор", которая состоялась сегодня в Деловом и культурном комплексе дипмиссии.

"Были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества Беларуси и России в сфере стандартизации, включая совместные подходы в области межгосударственной стандартизации, в том числе для целей технического регулирования в Евразийском экономическом союзе, - отметили в посольстве. - Рассмотрены перспективы скоординированных действий по наведению порядка в сфере оценки соответствия, совместных действий в сфере надзора с целью предотвращения доступа на рынок двух стран опасной и некачественной продукции".

В конференции приняли участие председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Виктор Назаренко, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов, а также представители Белорусского государственного института стандартизации и Белорусского государственного центра аккредитации.-0-