Беларусь и Россия нашли подходы к урегулированию вопросов по поставкам молока - Русый

1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Россия нашли подходы к урегулированию вопросов по поставкам молока. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам вице-премьера, белорусская сторона провела несколько встреч на площадках Министерства сельского хозяйства и правительства России по поставкам молочной продукции. "Подходы найдены", - заверил Михаил Русый.

Он обратил внимание, что Беларусь в прошлом году поставила в Россию почти 4 млн т молока и молочной продукции. И, согласно статистике, цены на эти товары выше, чем аналогичные российские или из третьих стран. Поэтому, подчеркнул заместитель премьер-министра, упреки в демпинге Беларусь не принимает.

"Мы подготовили дорожную карту, и сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства Беларуси и России по выводу тех предприятий, на которые наложены ограничения. Поручено и поддержано на уровне правительства России утвердить в марте на коллегии обоих министерств балансы на сухое молоко. Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации", - отметил Михаил Русый.

Все эти вопросы находятся на контроле у главы государства, резюмировал он.-0-