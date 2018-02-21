Беларусь и Россия не останавливают переговоры по цене газа с 2020 года - Потупчик

21 февраля, Островец /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия не останавливают переговоры по цене российского газа для Беларуси, которая будет применяться с 2020 года, заявил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на итоговой коллегии Минэнерго, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот процесс не останавливается, мы продолжаем переговоры на высоком уровне. В рамках этих переговоров мы все время, с каждой нашей встречей, становимся ближе в понимании того, как решать эти вопросы", - сказал министр.

Владимир Потупчик отметил, что это непростая работа, однако время договориться есть. "Мы определились с тем, какой будет цена на газ для Беларуси в 2018-2019 годах. У нас есть время для того, чтобы определиться по временному периоду с 2020 года до 2025-го (до создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе)", - добавил он.

"Поэтому здесь нет никаких проблем, противоречий. Самое главное, чтобы эти решения были приняты", - резюмировал Владимир Потупчик.-0-